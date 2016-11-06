«Терек» одолел «Зенит» в чемпионате России

Грозненский "Терек" обыграл петербургский "Зенит" со счетом 2:1 в домашнем матче 13-го тура чемпионата России.

Это поражение стало первым для "Зенита". До этого команда Мирчи Луческу одержала восемь побед и четыре раза сыграла вничью. Сейчас "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице с отставанием в три очка от лидера первенства - московского "Спартака".

В следующем туре "Зенит" 20 ноября примет самарские "Крылья Советов". "Терек" 19 ноября сыграет в гостях против "Томи", сообщает ТАСС.