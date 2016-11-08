Теракты в Париже и Брюсселе координировал бельгиец марокканского происхождения

Работу группировок, осуществивших террористические акты в Париже и Брюсселе, с территории Сирии координировал гражданин Бельгии марокканского происхождения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP. Агентство в свою очередь ссылается на данные заслуживающих доверия источников, знакомых с ходом следствия.

Спецслужбы Бельгии располагают сведениями о том, что координатором действий террористов мог являться боевик, известный под позывным Абу Ахмад и предполагает, что за этим псевдонимом скрывается 32-летний Усама Аттар, имеющий бельгийское и марокканское гражданство.

- Он единственный из установленных к настоящему времени лиц, координировавших теракты из Сирии, - сообщили источники.