Теракты в Алеппо унесли жизни 9 человек

Боевики открыли огонь во время пятничной молитвы в сирийском Алеппо. Сообщается о девяти погибших.

Также около 40 человек получили ранения. Теракты произошли сразу в двух районах города.

Экстремисты обстреляли из минометов кварталы Эль-Азамия и Сейф-эд-Давля, которые находятся под защитой сирийской армии, сообщает ТАСС.