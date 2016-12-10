Теракты в Алеппо унесли жизни 9 человек
Боевики открыли огонь во время пятничной молитвы в сирийском Алеппо. Сообщается о девяти погибших.
Также около 40 человек получили ранения. Теракты произошли сразу в двух районах города.
Экстремисты обстреляли из минометов кварталы Эль-Азамия и Сейф-эд-Давля, которые находятся под защитой сирийской армии, сообщает ТАСС.
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