В теракте в Стамбуле погибло не менее 15 иностранных граждан

Общее число жертв в результате террористической атаки ночного клуба Reina в Стамбуле достигло 39 человек, не менее 15 из них - иностранные граждане.

Об этом рассказал журналистам министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По словам министра, была опознана 21 жертва, 15 или 16 погибших - иностранцы. В результате нападения госпитализированы 69 человек.

По данным турецких СМИ, в момент нападения в ночном клубе в стамбульском районе Ортакей находилось от 700 до 800 посетителей.

В Генеральном консульстве РФ в Стамбуле заявили, что среди погибших и пострадавших в результате террористической атаки граждан России нет.

Ранее сообщалось, что полиция Турции ликвидировала террориста, ворвавшегося в клуб в костюме Санта-Клауса.

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Места: Турция
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