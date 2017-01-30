При теракте в мечети в канадском Квебеке погибло шестеро и ранено 18 человек

По уточненным данным, число жертв террористической атаки мечети в канадском Квебек-Сити в воскресенье составило шесть человек. Еще 18 человек получили ранения различной степени тяжести, шестеро из них находится в критическом состоянии.

Канадская полиция пока не разглашает информацию о погибших и раненых, ссылаясь на продолжение следствия, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

Ранее правоохранительные органы страны подтвердили сообщение о задержании двух подозреваемых в причастности к теракту, однако отказались назвать их имена.

Нападение на мечеть в Квебек-Сити было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье. Двое неизвестных в масках открыли огонь, когда в помещении находились от 40 до 100 человек.