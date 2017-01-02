Теракт в ночном клубе Стамбула мог совершить гражданин Киргизии или Узбекистана

Теракт в ночном клубе Стамбула, произошедший в новогоднюю ночь, мог совершить гражданин Узбекистана или Киргизии.

По данным турецкой полиции, выходец из Средней Азии был связан с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В ночь на 1 января неизвестный в костюме Санта-Клауса застрелил охранника и ворвался в клуб Reina, где проходило празднование Нового года. В результате нападения погибли 39 человек, 16 из них – иностранцы.

Позже в генконсульстве РФ сообщили, что среди погибших есть гражданка России, сообщает ТАСС.