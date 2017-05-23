Теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди

Теракт в Манчестере, произошедший в ночь на 23 мая, совершил 22-летний Салман Абеди, заявил глава полиции графства большой Манчестер Иэн Хопкинс после встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой МВД королевства Эмбер Радд.

По его словам, имя террориста еще не было официально названо коронером.

По данным СМИ, смертник Салман Абеди прибыл в Манчестер поездом из Лондона.

Поздно вечером на крытом стадионе «Манчестер-арена», где проходил концерт поп-певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Уточняется, что бомба сработала за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены, сообщает ТАСС.