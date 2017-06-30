Теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

Американская теннисистка Винус Уильямс попала в дорожную аварию, в результате которой скончался 78-летний мужчина.

Инцидент произошел некоторое время назад во Флориде. В полиции предполагают, что в столкновении виновата именно спортсменка, передает Nation News со ссылкой на RT.

Во время ДТП пожилой водитель получил серьезные травмы. Вачи на протяжении двух недель боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Уильямс в аварии не пострадала.