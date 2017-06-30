Теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом
Американская теннисистка Винус Уильямс попала в дорожную аварию, в результате которой скончался 78-летний мужчина.
Инцидент произошел некоторое время назад во Флориде. В полиции предполагают, что в столкновении виновата именно спортсменка, передает Nation News со ссылкой на RT.
Во время ДТП пожилой водитель получил серьезные травмы. Вачи на протяжении двух недель боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Уильямс в аварии не пострадала.
Следующая новость Целый район в Челябинской области пострадал от града
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии