Теннисистка Веснина номинирована на премию «Возвращение года»

Российская спортсменка Елена Веснина претендует на премию «Возвращение года» Женской теннисной ассоциации (WTA).

Помимо россиянки на премию претендуют Доминика Цибулкова (Словакия), Ваня Кинг и Шелби Роджерс (США), Анастасия Севастова (Латвия). В этом году Елена Веснина поднялась на 19-ю строку рейтинга WTA, хотя прошлый сезон она закончила на 11-м месте, сообщает издание "Советский спорт".

На Уимблдоне Веснина показала лучший результат на турнирах Большого шлема в карьере, дойдя до полуфинала. Результаты голосования экспертов и болельщиков будут объявлены 21 октября.