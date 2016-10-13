Теннисистка Веснина номинирована на премию «Возвращение года»
Российская спортсменка Елена Веснина претендует на премию «Возвращение года» Женской теннисной ассоциации (WTA).
Помимо россиянки на премию претендуют Доминика Цибулкова (Словакия), Ваня Кинг и Шелби Роджерс (США), Анастасия Севастова (Латвия). В этом году Елена Веснина поднялась на 19-ю строку рейтинга WTA, хотя прошлый сезон она закончила на 11-м месте, сообщает издание "Советский спорт".
На Уимблдоне Веснина показала лучший результат на турнирах Большого шлема в карьере, дойдя до полуфинала. Результаты голосования экспертов и болельщиков будут объявлены 21 октября.
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