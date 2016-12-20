Теннисистка Квитова ранена в собственном доме при нападении грабителя

Неизвестный злоумышленник пробрался в дом известной чешской теннисистки Петры Квитовой, напал на нее с ножом и скрылся, забрав пять тысяч чешских крон.

- Она подверглась нападению в своем доме. Ее травмы не представляют опасности для жизни, - цитирует пресс-секретаря двукратной победительницы Уимблдона Карела Тейкала ТАСС со ссылкой на Sport.cz.

По словам Тейкала, Квитова получила ранение левой руки, которой держит ракетку, из-за чего пропустит Кубок Хопмана.