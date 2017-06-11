Теннисист Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в десятый раз
Теннисист из Испании Рафаэль Надаль в десятый раз стал победителем «Ролан Гаррос». В финале он обыграл гражданина Швейцарии Стэна Вавринку.
Финальный матч между соперниками длился три сета, сообщает Meduza. Надаль побеждал со счетом 6-2, 6-3, 6-1.
Накануне определилась победительница женского турнира - ею стала теннисистка из Латвии Елена Остапенко. Для нее эта победа стала первой в рамках турнира «Большого шлема».
Рафаэль Надаль выигрывал «Ролан Гаррос» в 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годах.
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