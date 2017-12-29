Температура воздуха в Москве бьет рекорды
Температура воздуха в Московском регионе поднялась до рекордных значений, сообщили в столичном метеобюро.
По данным на 17:00, воздух в районе ВДНХ прогрелся до 3,6 градуса тепла, повторив температурный максимум 29 декабря, установленный в 1975 и 1998 годах.
17 декабря текущего года был установлен абсолютный температурный рекорд - воздух прогрелся до 8,2 градусов, что на 1,8 градуса выше рекорда, установленного 11 лет назад.
По прогнозам синоптиков, в субботу температура составит около 0 - плюс 2 градусов, в воскресенье днём в Москве будет 1-3 градуса тепла, а в новогоднюю ночь - 0 - минус 2 градуса, сообщает «Интерфакс».
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