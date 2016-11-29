Телохранители лидера Филиппин пострадали в результате взрыва

Девять сотрудников службы безопасности президента Филиппин Родриго Дутерте пострадали при нападении боевиков в городе Марави.

На пути следования кортежа сработало самодельное взрывное устройство, которое предположительно было заложено боевиками исламистской группировки «Мауте».

Из девятерых пострадавших один находится в критическом состоянии. Представитель филиппинского лидера заявил, что глава государства «никогда не покинет в трудную минуту смелых мужчин и женщин, защищающих страну», сообщает CNN. При этом отмечается, что самого Дутерте в кортеже не было.