Тело пропавшего три дня назад 10-летнего мальчика обнаружено на Кубани
Аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС» обнаружила тело 10-летнего мальчика, жителя поселка Молодежный Белореченского района Краснодарского края.
К поискам, которые продолжались трое суток, было привлечено 69 человек личного состава службы и восемь аварийно-спасательных автомобилей, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Кубань-СПАС».
Тело удалось обнаружить в лесном массиве, вблизи железнодорожных путей. Что повлекло смерть ребенка, пока неизвестно.
Об исчезновении 10-летнего мальчика заявила его, мать, 29-летняя жительница поселка. По ее словам, сын ушел из дома днем 21 января, но к вечеру не вернулся домой.
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