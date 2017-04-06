Тело избитого пенсионера нашли в квартире на западе Москвы

В квартире одного из жилых домов на западе Москвы нашли тело 71-летнего пенсионера с ссадинами лица и гематомами на спине.

Как уточняется в материале, труп избитого пожилого мужчины был обнаружен в квартире на улице Матвеевской.

Тело было направлено на экспертизу, правоохранители проводят проверку, сообщает «ТВ Центр».