Тело 20-летней девушки было найдено в центре столицы

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по столице Юлия Иванова. Возбуждено уголовное дело Недалеко от жилого дома по ул. Хамовнический вал в Москве местный житель обнаружил тело девушки, сообщило Агентства городских новостей «Москва».

На теле девушке при визуальном осмотре следователи обнаружили множество колото-резаных ран шеи и головы. После совершения преступления мужчина украл вещи потерпевшей и скрылся. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

В пресс-службе столичной полиции факт обнаружения тела девушки подтвердили, не уточнив других подробностей.

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