Телезрителям Индии покажут 100-серийную украинскую мелодраму «Бессмертник»
Индийская компания Zee Entertainment Enterprises Ltd. выкупила у телеканала «Украина» права на показ украинского 100-серийного фильма-мелодрамы «Бессмертник».
Организацией сделки занималась шведская компания Eccho Rights, - сообщает «Интерфакс».
- «Бессмертник» демонстрирует, насколько большим спросом сейчас пользуется качественный телепродукт. То, что сериал будет транслироваться на индийском канале, очень символично, - заявил глава международной компании-дистрибьютора Eccho Rights в Азиатско-Тихоокеанском регионе Никсон Яу Лима.
Премьера сериала, который был переведен на язык хинди, состоялась на главном индийском развлекательном телеканале Zindagi.
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