Телевизор убил годовалую девочку на юго-востоке Москвы
Годовалый ребенок скончался на юго-востоке Москвы после падения на него телевизора.
Как уточняется в материале, инцидент произошел в одной из квартир на улице Недорубова. Трагедия случилась во время проведения домашней уборки.
От полученных травм девочка скончалась на месте. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.
По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Все обстоятельства выясняют правоохранители, сообщает «ТВЦ».
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