Телевидение Украины переходит на українська мова
Парламент Украины принял закон, обязывающий федеральные телеканалы транслировать эфир на украинском языке.
Теперь в интервале с 07:00 до 22:00 часов телевидение страны будет вещать только на украинском языке (то есть 75% времени).
Исключение сделано для научно-просветительских передач на одном или нескольких языках Евросоюза, а также для региональных каналов – там лимит снижен до 60%.
За новый закон проголосовали 269 депутатов, против — 15, сообщает РБК.
Суммарный объем вещания на государственном языке и языках коренных народов должен составлять 75% эфира, но как минимум 30% должно быть на государственном языке.
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