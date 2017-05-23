Телевидение Украины переходит на українська мова

Парламент Украины принял закон, обязывающий федеральные телеканалы транслировать эфир на украинском языке.

Теперь в интервале с 07:00 до 22:00 часов телевидение страны будет вещать только на украинском языке (то есть 75% времени).

Исключение сделано для научно-просветительских передач на одном или нескольких языках Евросоюза, а также для региональных каналов – там лимит снижен до 60%.

За новый закон проголосовали 269 депутатов, против — 15, сообщает РБК.

Суммарный объем вещания на государственном языке и языках коренных народов должен составлять 75% эфира, но как минимум 30% должно быть на государственном языке.