Телеведущий надел медицинскую маску на интервью с Клинтон
Во время интервью с Хиллари Клинтон ведущий телеканала NBC надел медицинскую маску. Решение было вызвано новостями о том, что кандидат в президенты США болеет пневмонией.
В прямом эфире Хиллари Клинтон подала ведущему руку для приветствия. Посл этого телерепортер продезинфицировал ладони антибактериальным средством.
Ранее сообщалось, что на мероприятии в память жертв 11 сентября Хиллари Клинтон упала в обморок. Позднее ее штаб сообщил, что кандидат от Демократической партии болеет пневмонией, сообщает РГ.
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