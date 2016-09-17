Телеведущий надел медицинскую маску на интервью с Клинтон

Во время интервью с Хиллари Клинтон ведущий телеканала NBC надел медицинскую маску. Решение было вызвано новостями о том, что кандидат в президенты США болеет пневмонией.

В прямом эфире Хиллари Клинтон подала ведущему руку для приветствия. Посл этого телерепортер продезинфицировал ладони антибактериальным средством.

Ранее сообщалось, что на мероприятии в память жертв 11 сентября Хиллари Клинтон упала в обморок. Позднее ее штаб сообщил, что кандидат от Демократической партии болеет пневмонией, сообщает РГ.