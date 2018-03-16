Телескоп «Кеплер» может выйти из строя в любой момент

Орбитальный телескоп «Кеплер» может выйти из строя в любое время, так как его запасы топлива почти полностью закончились, сообщили в пресс-службе NASA.

Телесскоп «Кеплер» был запущен на орбиту в 2009 году. В мае 2013 года прибор вышел из строя, однако примерно через год специалисты NASA нашли способ продолжить его работу в рамках так называемой миссии K2.

С помощью «Кеплера» ученые обнаружили почти четыре тысячи планет за пределами Солнечной системы.

Несколько десятков из них считаются сегодня потенциальными «двойниками» Земли или находятся в так называемой «зоне жизни».

По словам руководителя миссии «Кеплер» Марио Переза, космическому аппарату приходится постоянно расходовать топливо на поддержание своего положения в пространстве.

После последнего поворота «Кеплера», который был произведен в начале этой недели, запасы топлива в баках почти полностью подошли к концу. В ближайшее время телескоп потеряет способность стабилизировать себя в пространстве.

В отличие от «Кассини» и других планетарных миссий, НАСА не планирует разбивать «Кеплер» или переводить его на другую орбиту, сообщает РИА Новости.

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