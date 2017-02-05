Телескоп Hubble запечатлел смерть красного гиганта‍

Агентство NASA показало снимок с орбитального телескопа Hubble, на котором запечатлена смерть звезды. Взорвавшееся космическое тело – это красный гигант из созвездия Кормы, который после гибели превратился в планетарную туманность.

Как отметили в NASA, такое явление можно наблюдать крайне редко, поскольку по космическим меркам оно длится одно мгновение. Погибшая звезда теперь превратится в полноценную туманность, но произойти это может не менее чем за тысячу лет, - сообщает «Российская гаета».

Образующаяся туманность получила индекс OH 231.8+04.2 и имя «Тухлое яйцо», поскольку содержит много серы.

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