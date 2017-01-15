На телеканале "Аль-Джазира" персоной недели стал террорист

Зрители телеканала "Аль-Джазира" проголосовали за персону недели. Лидером рейтинга стал сторонник террористической группировки "Исламское государство", который наехал на толпу военных в Иерусалиме.

Террориста звали Фади аль-Канбара. За его кандидатуру проголосовали 77 процентов зрителей телеканала, сообщает ТАСС.

8 января в Иерусалиме террорист за рулем грузовика въехал в толпу военнослужащих. Четыре человека погибли, еще 10 получили травмы. Боевика ликвидировали полицейские. Власти Израиля заявили, что исполнителя вдохновило на теракт объединение ИГ, деятельность которого запрещена в РФ.