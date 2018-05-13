У телеканала RT не отнимут лицензию на вещание в Великобритании

Телеканалу RT сохранят лицензию на вещание в Великобритании, несмотря на освещение инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на заявление медиарегулятора Ofcom.

«Если бы следственные органы Великобритании установили, что со стороны России в отношении Великобритании было незаконное применение силы, мы бы рассмотрели это надлежащим образом в соответствии с нашими обязанностями, чтобы быть уверенными в том, что RT соответствует требованиям», - говорится в нем.

В марте владельцу лицензий на вещание RT в Британии Ofcom направил предупреждение, в котором говорилось, что если при расследовании инцидента с отравлением Скрипаля станет известно о незаконном применении силы со стороны России, то будет проведена проверка, насколько соответствует деятельность RT принятым нормам. Спустя месяц выяснилось, что в отношении телеканала проводятся семь расследований, передает «Интерфакс».

В сообщении регулятора говорится, что после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на телеканале возросло число программ, которые требовали исследования как потенциально нарушающие кодекс вещания.

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