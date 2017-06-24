Телеканал CNN удалил статью о связях Трампа с российским фондом

Телекомпания CNN удалила с сайта статью о расследовании связей одного из членов переходной команды американского президента Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Как сообщает РИА Новости, исчезновение материала обнаружили журналисты портала BuzzFeed. Позже редактор CNN разместил на сайте заметку со словами: «Эта история не соответствует редакционным стандартам CNN, поэтому мы убрали ее. Ссылки на нее больше не работают. CNN приносит свои извинения мистеру Скарамуцци».

Энтони Скарамуцци был одним из членов переходной команды американского лидера. В статье сообщалось о том, что Комитет разведки в Сенате изучает связи Скарамуцци с РФПИ. Так, речь шла о его встрече с руководителем фонда Кириллом Дмитриевым, на которой мог обсуждаться вопрос отмены санкций против России.

В РФПИ обратили внимание на ряд ошибок, допущенных в статье. Так, в ней сообщалось, что деятельность фонда курировал Внешэкономбанк. Однако с 2016 года РФПИ стал независимым, и его деятельность с банком не связана.

CNN и прежде удалял отдельные статьи из-за «несоответствия редакционным стандартам». Так, в феврале 2014 года телеканал опубликовал рейтинг самых уродливых памятников мира, в числе которых оказался монумент «Мужество» защитникам Брестской крепости в Белоруссии. Создатели рейтинга описали советского воина как человека либо «озлобленного», либо «страдающего запором». Общественность была возмущена таким комментарием, после чего рейтинг удалили.