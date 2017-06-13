Телеканал «Культура» сокращает штат и переезжает на Шаболовку
На российском телеканале «Культура» грядут кадровые и технические перемены.
Под сокращение попали 114 сотрудников канала.
Главный редактор телеканала Сергей Шумаков объяснил это тем, что сокращение было неизбежно, так как в связи с новым техническим оборудованием, которое получит в свое распоряжение телеканал, ряд вакансий становится не нужным, отмечает Kommersant.
Также он сообщил, что вся база и весь штат канала переезжает в новый офис на Шаболовку (до сих пор канал базировался на Малой Никитской, 24/2). Переезд планируется в июле.
В сентябре зрителей ждут как новые проекты, так и лучшие программы канала, которые останутся в сетке эфире после ее модернизации.
Канал перейдет полностью на формат HD.
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