Телеканал «Культура» сокращает штат и переезжает на Шаболовку

На российском телеканале «Культура» грядут кадровые и технические перемены.

Под сокращение попали 114 сотрудников канала.

Главный редактор телеканала Сергей Шумаков объяснил это тем, что сокращение было неизбежно, так как в связи с новым техническим оборудованием, которое получит в свое распоряжение телеканал, ряд вакансий становится не нужным, отмечает Kommersant.

Также он сообщил, что вся база и весь штат канала переезжает в новый офис на Шаболовку (до сих пор канал базировался на Малой Никитской, 24/2). Переезд планируется в июле.

В сентябре зрителей ждут как новые проекты, так и лучшие программы канала, которые останутся в сетке эфире после ее модернизации.

Канал перейдет полностью на формат HD.