Телеканал «Дождь» сообщил о потере связи со съемочной группой в Донецке

Съемочная группа телеканала «Дождь» перестала выходить на связь после задержания Министерством государственной безопасности Донецкой народной республики.

Ранее Сергей Ерженков и Василий Полонский получила аккредитацию для работы в Донецке как в СБУ Украины, так и в Министерстве информации ДНР.

«Перед исчезновением Полонский успел сообщить редакции, что съемочная группа задержана», - цитирует ТАСС сообщение, опубликованное на сайте телеканала.

В четверг журналисты записали интервью с бывшим секретарем Совета безопасности ДНР Александром Ходаковским. По его словам, он «догадывается, что журналистов задержали для профилактической беседы, потому что пресс-секретарь главы ДНР Александра Захарченко превысила свои полномочия и дала аккредитацию журналистам «Дождя» без ведома самого Захарченко».