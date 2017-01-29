Телеканал Би-би-си уличили в искажении фактов
Российское посольство в Лондоне заявило, что британская редакция Би-би-си исказила данные об отношении Москвы к оппозиции в Сирии.
– Постправда Би-би-си: на самом деле Россия отличает террористов от настоящей сирийской оппозиции – посмотрите на переговоры в Астане. Право на ложь?! – говорится в сообщении, которое дипломаты опубликовали в своем Твиттере.
Речь идет о телефонных переговорах президентов России и США, которые прошли накануне, сообщает РИА "Новости". Редакция Би-би-си заявила, что Россия считает, что все повстанцы в Сирии являются террористами. "Хотя прошлая администрация США поддерживала некоторые умеренные группировки повстанцев, которые были против президента Башара Асада", – говорилось в статье.
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