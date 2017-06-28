Telegram не работает над обходом блокировки

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о что, что его команда разрабатывает способ обхода возможной блокировки ресурса.

Он пояснил, что эту информацию журналисты могли взять из неофициальных каналов Telegram. «Не дайте себя обмануть – все официальные заявления про возможную блокировку или способы ее обхода будут публиковаться централизованно в блоге Telegram на сайте telegram.org», - цитирует «ФедералПресс» запись Дурова во «ВКонтакте».

Накануне сообщалось, что команда Telegram ведет разработку метода для обхода блокировки. При этом отмечалось, что он будет настолько простым, что потребует от пользователя сделать «всего два клика».

Роскомнадзор ранее пригрозил заблокировать Telegram, если его разработчики не предоставят информацию для внесения в реестр организаторов распространения информации.