Telegram предложил россиянам запустить бумажные самолетики

Telegram организует акцию в поддержку свободного интернета – 22 апреля в 19:00 россиянам предлагается выпустить из окон бумажные самолетики.

Об этом говорится в оповещении от официального аккаунта мессенджера, которое получили пользователи из России. Данная акция в поддержку свободного интернета приурочена к седьмому дню блокировки Telegram в РФ, передает Meduza.

Ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджер из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Вместе с Telegram в реестр запрещенных сайтов попали более 18 млн IP-адресов хостинг-провайдеров Google, Amazon, Microsoft.