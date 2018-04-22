Telegram предложил россиянам запустить бумажные самолетики
Telegram организует акцию в поддержку свободного интернета – 22 апреля в 19:00 россиянам предлагается выпустить из окон бумажные самолетики.
Об этом говорится в оповещении от официального аккаунта мессенджера, которое получили пользователи из России. Данная акция в поддержку свободного интернета приурочена к седьмому дню блокировки Telegram в РФ, передает Meduza.
Ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджер из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Вместе с Telegram в реестр запрещенных сайтов попали более 18 млн IP-адресов хостинг-провайдеров Google, Amazon, Microsoft.
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