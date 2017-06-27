Telegram пообещал пользователям легкий обход блокировки

В случае блокировки мессенджера Telegram в России его пользователям будет предоставлен простой способ ее обхода.

В настоящее время команда Telegram занимается его разработкой. Пользователей заверяют, что способ будет настолько легким, что справиться с ним любой, хватит и «двух кликов». Познакомить аудиторию с тем, как будет работать обход блокировки разработчики обещают в ближайшие дни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на новости мессенджера.

Ранее в Роскомнадзоре попросили создателя Telegram Павла Дурова предоставить сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации. В случае отказа ведомство пригрозило блокировкой мессенджера. Дуров, в свою очередь, заявил, что требования Роскомнадзора противоречат российскому законодательству.

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