Telegram пожаловался в ЕСПЧ на решение московского суда
Мессенджер Telegram направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на решение Мещанского суда Москвы.
В соответствии с ним мессенджер должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ выдать ФСБ России ключи для расшифровки сообщений пользователей.
По словам юриста Telegram Рамиля Ахметалиева, мессенджер не может предоставить силовикам требуемое, поскольку считает себя обязанным хранить тайну переписки, передает «Интерфакс».
Некоторое время назад Верховный суд отказал мессенджеру в удовлетворении иска о признании требования ФСБ незаконным.
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