Иск Telegram к ФСБ отклонен судом
Верховный суд России отклонил иск мессенджера Telegram к Федеральной службе безопасности (ФСБ) о недействительности требований по дешифровке сообщений пользователей.
По словам представителя компании, решение суда будет обжаловано, передает НСН со ссылкой на российские СМИ.
В конце прошлого года Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ предоставить спецслужбам переписку пользователей, причастных к взрыву в петербургском метро. В ФСБ подчеркивают, что злоумышленники, планируя теракты, зачастую пользуются именно данным мессенджером.
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