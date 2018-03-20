Иск Telegram к ФСБ отклонен судом

Верховный суд России отклонил иск мессенджера Telegram к Федеральной службе безопасности (ФСБ) о недействительности требований по дешифровке сообщений пользователей.

По словам представителя компании, решение суда будет обжаловано, передает НСН со ссылкой на российские СМИ.

В конце прошлого года Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ предоставить спецслужбам переписку пользователей, причастных к взрыву в петербургском метро. В ФСБ подчеркивают, что злоумышленники, планируя теракты, зачастую пользуются именно данным мессенджером.