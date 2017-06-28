Telegram начал работать в правовом поле России

Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил предоставление мессенджером Telegram всех необходимых по закону данных для внесения в реестр организаторов распространения информации.

«В ближайшее время мессенджер будет включен в этот реестр», — заявил Жаров, отметив, что Telegram начал работать в правовом поле России.

Он также выразил уверенность в том, что остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом, сообщает «РИА Новости».

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Места: Россия
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