Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил предоставление мессенджером Telegram всех необходимых по закону данных для внесения в реестр организаторов распространения информации.

«В ближайшее время мессенджер будет включен в этот реестр», — заявил Жаров, отметив, что Telegram начал работать в правовом поле России.

Он также выразил уверенность в том, что остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом, сообщает «РИА Новости».