Телефонным террористам дадут 10 лет тюрьмы

Депутаты Госдумы приняли в окончательном третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм».

Авторами документа являются спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Теперь за заведомо ложное сообщение о террористическом акте можно будет отправиться в колонию на пять лет, а максимальное наказание составит 10 лет тюрьмы.

В настоящий момент максимальное наказание для телефонных террористов не может превышать пяти лет тюрьмы.

Новый законопроект стал реакцией на волну «телефонного терроризма» в России, которая началась в сентябре этого года, сообщает «360».