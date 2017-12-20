Телефонным террористам дадут 10 лет тюрьмы
Депутаты Госдумы приняли в окончательном третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм».
Авторами документа являются спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников.
Теперь за заведомо ложное сообщение о террористическом акте можно будет отправиться в колонию на пять лет, а максимальное наказание составит 10 лет тюрьмы.
В настоящий момент максимальное наказание для телефонных террористов не может превышать пяти лет тюрьмы.
Новый законопроект стал реакцией на волну «телефонного терроризма» в России, которая началась в сентябре этого года, сообщает «360».
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