Телефонная зависимость «тормозит» мозг

Корейские ученые обнаружили сходство телефонной и интернет-зависимости с реальной наркоманией.

По словам специалистов, чаще всего такой зависимости подвержены люди импульсивные и плохо контролирующие свои желания. Подобные черты отличают обычных алкоголиков и наркоманов.

Изучая мозговую деятельность людей, не представляющих свою жизнь без телефонов, ученые обнаружили, что развитие зависимости повышает концентрацию гамма-аминомасляной кислоты, которая является главным «тормозом» мозга. Кроме того, нарушается баланс между ней и глутаматом – важной сигнальной молекулой нервной системы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ученого Корейского университета в Сеуле Хьюн Сук Сео.

Ученые также отметили, что выявленные нарушения обратимы. Они заметно уменьшаются или исчезают совсем, если страдающие телефонной зависимостью люди проходят курс реабилитации.

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