Телефонная книга Адольфа Гитлера ушла с молотка за 45 тыс. долларов

Записная книга Адольфа Гитлера с телефонными номерами продана на аукционе в Великобритании за 33 тыс. фунтов (около 44,5 тыс. долларов США».

Книга была найдена в Рейхсканцелярии 72 года назад, в конце Второй мировой войны. Ее нашел британский подданный Джон Ходж, передает «РИА Новости».

Телефонная книга содержит более 200 написанных от руки номеров, в том числе номера Генриха Гиммлера, Иосифа Геббельса, Рудольфа Гесса, Германа Геринга, Иоахима фон Риббентропа, Рейнхарда Гейдриха, Альберта Бормана и других высокопоставленных членов СС. Также в ней найдены телефоны личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера и фотографа Генриха Гофмана, который познакомил Гитлера с его будущей женой Евой Браун.

Первоначальная цена лота составила 10-15 тыс. фунтов. Имена продавца и покупателя книги не сообщаются.

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