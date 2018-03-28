В теле человека нашли новый орган
Ученые обнаружили в теле человека микроскопические структуры, заполненные жидкостью, которые защищают внутренние органы от повреждений.
Уточняется, что обнаруженная ретикулярная структура содержит до 20 процентов всей жидкости в теле человека.
Медики установили, что специальные каналы, расположенные в соединительной ткани, «собирают» информацию о начальных стадиях воспалительных заболеваний, включая инфекции и онкологию.
Новый орган, найденный в теле человека, позволит врачам значительно продвинуться в ранней диагностике серьезных заболеваний, пишет Life.
Следующая новость МЧС просит москвичей не выходить на улицу
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии