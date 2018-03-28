В теле человека нашли новый орган

Ученые обнаружили в теле человека микроскопические структуры, заполненные жидкостью, которые защищают внутренние органы от повреждений.

Уточняется, что обнаруженная ретикулярная структура содержит до 20 процентов всей жидкости в теле человека.

Медики установили, что специальные каналы, расположенные в соединительной ткани, «собирают» информацию о начальных стадиях воспалительных заболеваний, включая инфекции и онкологию.

Новый орган, найденный в теле человека, позволит врачам значительно продвинуться в ранней диагностике серьезных заболеваний, пишет Life.