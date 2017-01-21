В Тель-Авиве неизвестный застрелил двоих человек

В центре Тель-Авива неизвестный открыл огонь по людям. В результате происшествия погибли два человека.

Стрельба произошла на подземной парковке. По данным СМИ, погибшим было от 20 до 30 лет. Подробности происшествия выясняются, проводится проверка. Место происшествия оцеплено полицией.

По предварительным данным, преступление носило криминальный характер и не имело отношения к терроризму, сообщает РИА "Новости".

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