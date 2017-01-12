Тела трех пропавших без вести украинских военнослужащих обнаружены в ДНР

В районе села Октябрь к югу от Донецка обнаружены тела трех военнослужащих Вооруженных сил Украины, числившихся пропавшими без вести с 8 января 2017 года. Все трое подорвались на мине. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Вчера, 11 января, военнослужащими ДНР была проведена эвакуация трех тел украинских военных в 3 километрах юго-западнее населенного пункта Октябрь. Тела были найдены на расстоянии 500 метров от переднего края обороны наших подразделений. Причиной гибели группы стал подрыв военнослужащих на минном поле, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

По его словам, два бойца погибли сразу, а третий скончался от полученных ран, успев сообщить своим командирам о произошедшем по каналам связи.

- Украинская сторона не предприняла достаточных мер по поиску своих бойцов, что говорит о несогласованности действий и отсутствия четкого понимания у командиров выполняемого задания подчиненными военнослужащими, — подчеркнул Басурин.

На данный момент установлено, что погибшие проходили службу в 1 роте 501 батальона 36 отдельной бригады морской пехоты. На месте их гибели были найдены две радиостанции иностранного производства «Кенвуд», два пулемета РПК-74, один автомат АК-74 и пластиковые жгуты для связывания рук.

В командовании полагают, что все трое входили в мобильную разведгруппу, которая должна была выйти к позициям ДНР. Наличие жгутов указывает на возможное задание: захват в плен, - предполагают в командовании.

- Тела погибших военнослужащих ВСУ будут в ближайшее время переданы украинской стороне для последующего их захоронения родственниками, — заключил Басурин.