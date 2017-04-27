Тела сорвавшихся с Эльбруса альпинистов нашли
Спасатели обнаружили ранее сорвавшихся с высоты около пяти тысяч метров двух альпинистов. Их тела готовят к эвакуации.
По ведениям агентства Nation News, мужчина скончался сразу поле падения. Женщина оставалась жива до прибытия спасателей, но в силу тяжести полученных травм медики не смогли спасти ей жизнь.
Обстоятельства гибели альпинистов уточняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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