Тела сорвавшихся с Эльбруса альпинистов нашли

Спасатели обнаружили ранее сорвавшихся с высоты около пяти тысяч метров двух альпинистов. Их тела готовят к эвакуации.

По ведениям агентства Nation News, мужчина скончался сразу поле падения. Женщина оставалась жива до прибытия спасателей, но в силу тяжести полученных травм медики не смогли спасти ей жизнь.

Обстоятельства гибели альпинистов уточняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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