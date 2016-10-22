Тела погибших при крушении вертолета на Ямале доставлены в Новый Уренгой

Тела погибших при крушении вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе доставлены в Новый Уренгой.

Это сделал экипаж вертолета авиакомпании «Скол», чье воздушное судно и потерпело крушение.

- Борт недавно приземлился. Тела погибших будут направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти, - отметили «Интерфаксу» в пресс-службе Уральского следственного управление на транспорте СК РФ.

Он отметил, что опознание проводить не стоит, поскольку личности уже установлены.

Ранее сообщалось, что вчера в ЯНАО потерпел крушение вертолет Ми-8, погибли 19 человек.