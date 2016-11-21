Тела 142 погибших извлекли из-под обломков поезда в Индии
Число жертв железнодорожной катастрофы в индийском штате Уттар-Прадешь увеличилось до 142 человек.
Количество пострадавших в результате аварии превышает 200 человек. Многие из них находятся в критическом состоянии, сообщает издание Indian Express. Наибольшее количество погибших пришлось на первые два из 14 сошедших с рельсов вагонов.
Поисково-спасательные работы на месте катастрофы продолжаются, причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Катастрофа названа крупнейшей в стране с 2010 года.
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