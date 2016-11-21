Тела 142 погибших извлекли из-под обломков поезда в Индии

Число жертв железнодорожной катастрофы в индийском штате Уттар-Прадешь увеличилось до 142 человек.

Количество пострадавших в результате аварии превышает 200 человек. Многие из них находятся в критическом состоянии, сообщает издание Indian Express. Наибольшее количество погибших пришлось на первые два из 14 сошедших с рельсов вагонов.

Поисково-спасательные работы на месте катастрофы продолжаются, причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Катастрофа названа крупнейшей в стране с 2010 года.