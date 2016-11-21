Тела 142 погибших извлекли из-под обломков поезда в Индии

Число жертв железнодорожной катастрофы в индийском штате Уттар-Прадешь увеличилось до 142 человек.

Количество пострадавших в результате аварии превышает 200 человек. Многие из них находятся в критическом состоянии, сообщает издание Indian Express. Наибольшее количество погибших пришлось на первые два из 14 сошедших с рельсов вагонов.

Поисково-спасательные работы на месте катастрофы продолжаются, причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Катастрофа названа крупнейшей в стране с 2010 года.

Новости по теме
Теги:
Места: Индия
Следующая новость Украинские националисты выйдут на бессрочную акцию протеста в Киеве

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО