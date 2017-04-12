На текстильной фабрике в Турции взорвался котел с химикатами
На текстильной фабрике в городе Текирдаг на северо-западе Турции прогремел взрыв.
По последним данным, госпитализировано 29 человек.
Причиной стал один из котлов на фабрике, который дал химическую реакцию, приведшую к взрыву. Все пострадавшие отравились ядовитым веществом, название которого не приводится.
Остальных рабочих фабрики срочно эвакуировали, сообщает РИА Новости.
11 апреля на юго-востоке Турции в районе Баглар города Диярбакыр прогремел взрыв, пострадало около 10 человек.
Также в конце января взрыв прогремел на фабрике по производству изделий из пластика в Стамбуле. В результате пострадали несколько человек.
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