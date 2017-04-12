На текстильной фабрике в Турции взорвался котел с химикатами

На текстильной фабрике в городе Текирдаг на северо-западе Турции прогремел взрыв.

По последним данным, госпитализировано 29 человек.

Причиной стал один из котлов на фабрике, который дал химическую реакцию, приведшую к взрыву. Все пострадавшие отравились ядовитым веществом, название которого не приводится.

Остальных рабочих фабрики срочно эвакуировали, сообщает РИА Новости.

11 апреля на юго-востоке Турции в районе Баглар города Диярбакыр прогремел взрыв, пострадало около 10 человек.

Также в конце января взрыв прогремел на фабрике по производству изделий из пластика в Стамбуле. В результате пострадали несколько человек.