Текст молитвы «Отче наш» стал рекламным слоганом
Челябинские ростовщики ООО «Уралсервис» и ООО «Удобные деньги» могут попасть под статью за оскорбление чувств верующих.
Данные организации использовали в качестве рекламы карманные календари, на которых под слоганами «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный» располагался текст православной молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа.
Челябинское управление антимонопольной службы усмотрело признаки нарушения профильного федерального законодательства с использованием религиозных христианских символов в рекламном сообщении, сообщает Znak.com.
На данном этапе возбуждено только административное дело по факту нарушения «Закона о рекламе», но уши статьи об оскорблении чувств верующих по-прежнему торчат из-за угла.
Рассмотрение «христианской рекламы» назначено на 13 июня.
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