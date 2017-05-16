Текст молитвы «Отче наш» стал рекламным слоганом

Челябинские ростовщики ООО «Уралсервис» и ООО «Удобные деньги» могут попасть под статью за оскорбление чувств верующих.

Данные организации использовали в качестве рекламы карманные календари, на которых под слоганами «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный» располагался текст православной молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа.

Челябинское управление антимонопольной службы усмотрело признаки нарушения профильного федерального законодательства с использованием религиозных христианских символов в рекламном сообщении, сообщает Znak.com.

На данном этапе возбуждено только административное дело по факту нарушения «Закона о рекламе», но уши статьи об оскорблении чувств верующих по-прежнему торчат из-за угла.

Рассмотрение «христианской рекламы» назначено на 13 июня.

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