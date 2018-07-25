Текилу признали эликсиром стройности
Американские ученые установили связь между употреблением текилы и похудением.
Проведенное исследование показало, что секрет похудения от употребления этого мексиканского напитка кроется в голубой агаве, из которой и делают текилу.
В составе этого кактуса имеются уникальные химические вещества, которые исследователи после серии опытов на грызунах назвали эликсиром стройности.
Несмотря на уникальные свойства текилы, ученые предупредили о возможности развития алкоголизма, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость «Бедная пенсионерка» Алексея Навального оказалась фейком
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии