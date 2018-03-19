Технология блокчейн придет в ЕГЭ

В скором времени в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) внедрят «облачные» технологии и блокчейн, заявила член Комитета Госдумы по образованию и науке Алёна Аршинова.

«Практикуемая для перехода из школ в вузы система тестирования в рамках ЕГЭ работает и её необходимо сохранить, но при этом усовершенствовать», - рассказала Аршинова.

По ее словам, до введения ЕГЭ абитуриентов из регионов в крупнейших вузах страны было лишь 10-15 процентов, а сейчас — свыше 60 процентов.

Депутат также подчеркнула, что единый государственный экзамен сейчас достаточно сложен и действительно отражает уровень знаний.

Кроме того, ЕГЭ позволяет минимизировать влияние человеческого фактора в процессе оценки и обеспечивает объективный результат.

В будущем единый государственный экзамен будет переведен на электронный формат, в том числе станут использоваться «облачные» технологии и блокчейн.

Ранее представители партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Вместо него, по мнению авторов инициативы, школьники должны сдавать государственные экзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, пишет «Парламентская газета».

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