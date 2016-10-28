Технические переговоры ОПЕК застопорились из-за позиций Ирана и Ирака

На технических переговорах ОПЕК в Вене о мерах по стабилизации цен на мировом рынке нефти возникли разногласия из-за позиции Ирана и Ирака.

Представители двух этих стран утверждают, что картель неверно оценивает объемы их добычи и соответственно отказываются их ограничивать, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

При этом, по данным издания, совещание все еще продолжается.

Ранее сообщалось, что на неформальной встрече ОПЕК в Алжире участники согласовали объемы среднесуточной добычи нефти в районе 33 миллионов баррелей, однако в ходе подготовки официального договора возникли разногласия. Окончательно этот вопрос должен проясниться на встрече ОПЕК 30 ноября в Вене.

Свое участие в предварительных переговорах 29 октября подтвердили Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика и Бразилия, не входящие в ОПЕК.

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