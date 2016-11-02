Техническая неисправность могла стать причиной падения вертолета в Сочи
Техническая неисправность могла стать причиной крушения вертолета, сообщают «Народные новости».
Как уточняется в материале, воздушное судно занесло в воздухе, и вертолет рухнул на хозяйственную постройку, повредив также два автомобиля.
По данным Росавиации, в результате крушения один человек погиб, еще четверо получили ранения средней тяжести.
Вместе с тем, среди основных версий крушения не исключается и человеческий фактор.
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