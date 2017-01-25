В Техасе торнадо унес в лес ванну с пожилой женщиной

В докладе, опубликованном офисом Национальной метеорологической службы в городе Шривпорт в Луизиане, говорится, что торнадо, ширина которого достигала 730 метров, а скорость ветра превышала 210 км/ч, вырвал из дома ванну с прячущейся в ней пожилой женщиной и забросил в лес недалеко от ее дома.

Эту историю одному из составителей доклада, метеорологу Джеймсу Хэнсфорду, поведала по телефону сама пострадавшая. По ее словам, услышав предупреждение о торнадо, женщина спряталась в ванне, так как знала, что это самое безопасное укрытие в подобной ситуации. Однако вихрь огромной силы не только полностью разрушил ее дом, но и сумел оторвать ванну и пронести ее по воздуху до леса, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Несмотря на эмоциональное потрясение, физически женщина почти не пострадала, отделавшись лишь небольшими ссадинами и ушибами, - отметил Хэнсфорд.

Ранее сообщалось, что 21-22 января по южным штатам США прокатилось несколько мощных торнадо, жертвами которых стали 19 человек.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: происшествия
Следующая новость Британский министр обороны назвал «Адмирал Кузнецов» кораблем позора

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО