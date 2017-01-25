В Техасе торнадо унес в лес ванну с пожилой женщиной

В докладе, опубликованном офисом Национальной метеорологической службы в городе Шривпорт в Луизиане, говорится, что торнадо, ширина которого достигала 730 метров, а скорость ветра превышала 210 км/ч, вырвал из дома ванну с прячущейся в ней пожилой женщиной и забросил в лес недалеко от ее дома.

Эту историю одному из составителей доклада, метеорологу Джеймсу Хэнсфорду, поведала по телефону сама пострадавшая. По ее словам, услышав предупреждение о торнадо, женщина спряталась в ванне, так как знала, что это самое безопасное укрытие в подобной ситуации. Однако вихрь огромной силы не только полностью разрушил ее дом, но и сумел оторвать ванну и пронести ее по воздуху до леса, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Несмотря на эмоциональное потрясение, физически женщина почти не пострадала, отделавшись лишь небольшими ссадинами и ушибами, - отметил Хэнсфорд.

Ранее сообщалось, что 21-22 января по южным штатам США прокатилось несколько мощных торнадо, жертвами которых стали 19 человек.